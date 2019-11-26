Сопредседатель Римского клуба Эрнст Ульрих фон Вайцзекер: Цивилизация новых людей должна появиться там, где будет цениться свобода, но это точно не свобода - быть миллиардером за счет других

В конце ноября СEO Club Ukraine в партнерстве с Украинской ассоциацией Римского клуба и проектом Бизнес 100 организовывали встречу с сопредседателем Римского клуба Эрнстом Ульрихом фон Вайцзекером, сообщает PL.COM.UA.

«Есть события, люди, которых ждешь с особым нетерпением. Это как невидимая грань, после которой ты уже не будешь таким как раньше. Они способны изменить тебя, твои ценности, дать возможность глубже понять мир, в котором ты живешь — кто мы, куда идем и что в будущем», — говорит основатель и президент СEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук.

«И мы в Ceo Club Ukraine особенно чутки к таким ценностям. CEO Club Ukraine — это наша территория доверия, экосистема, в которой мы пытаемся производить новые идеи для страны, для мира. Мы объединились для того, чтобы реализовывать особо значимые проекты и считаем, что с рождением таких вот территорий доверия, собственно, и должна рождаться новая страна », - продолжает президент CEO Сlub Ukraine.

Римский клуб — это тоже объединение, тоже территория доверия ста интеллектуалов мира из более 30 стран мира, которые видят себя защитниками демократии, долгосрочного мышления, окружающей среды и будущих поколений, в которых сейчас нет голоса в капиталистических дебатах. Миссия клуба — выявление современных вызовов для человечества, привлечения мировой общественности к ним и предложение долгосрочных решений, основанных на тщательном научном анализе.

Предсказания доклада «Пределы роста», который был издан 30 лет назад, тиражом в 12 млн экземпляров, оказались настолько правдивыми, что просто шокировали элиты мира. Все тренды, которые тогда только вырисовывались, сейчас приобрели угрожающие формы. Однако человечество до сих пор не осмыслило того, что оно зашло в кризис, который может привести к гибели цивилизации.

Юбилейный же доклад к 50-летию Римского клуба «Come On» является уникальным явлением и, без преувеличения, главным документом современности. Она предлагает не только детальный анализ того, что натворило человечество, но и четкий план работы над ошибками, чтобы наша планета продолжила существовать.

Вот только некоторые тезисы из доклада профессора Эрнста Ульриха фон Вайцзекера:

— Наглядная цифра, которая иллюстрирует эру доминирования человека — это подсчет всей массы тел человеческих существ и сельскохозяйственных животных: он составляет 97% от массы тел всех позвоночных Земли! То есть слоны, кенгуру, летучие мыши, крысы, птицы, рептилии и амфибии вместе весят не более 3%!

— 2018 год был первым годом, когда во всем мире — от Австралии до Швеции, повсюду — происходили серьезные изменения в природных климатических условиях. А теперь данные уже 2019: в Индии в июне 25000000 человек не имели доступа к чистой питьевой воде. Они возили ее с Гималаев. Наводнения в Африке, на Багамах, в Австралии. Крупные пожары — в Америке, Канаде, Сибири, даже на Аляске. В Швеции в 2018 году произошло 28 огромных пожаров.

— Однако основная угроза — это даже не пожары, а океаны, которые будут выходить из берегов. Поднятие уровня океанов может наступить мгновенно. Вы можете такое представить?

— Так называемые современные промышленные методы с / х, которые используют химию, — это худший враг биоразнообразия, которое царит в природе и это очень большой враг для климата. Выбросы метана, азота, разрушение почв приводит к уничтожению целых популяций птиц, насекомых.

— Украина является прекрасной страной для сельского хозяйства. Если вы только измените свой подход к органическому сельскому хозяйству, а такие технологии уже существуют, тогда вы оставите место для целых цепей экосистем. Это прекрасная идея для стартапа.

— Мое любимое предложение по зеленым налогам: ежегодно увеличивайте налоги на выбросы CO2 и разработку еще свободных ресурсов и эта схема создаст экологическую экономику и технологии, способствующие уменьшению выбросов углерода в атмосферу прибыльными.

— Нужно понять, какие у нас приоритеты. Зачем мы живем и что мы хотим от этой жизни.

Цивилизация новых людей должна появиться там, где будет цениться свобода, но это точно будет не свобода быть миллиардером за счет всех остальных.

— Современным экономистам говорят — чем больше конкуренция, тем лучше для мира. Нет. Это не совсем так. Конкуренции разрушают мир.

— Новая парадигма будет более сложной. И может пройти более ста лет, чтобы ее развить.

Больше — в книге Эрнста Ульрих фон Вайцзекера и Андерса Вийкмана «Come on!»