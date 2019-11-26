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В УПЦ рассказали, как дочь священника спасла пациентов госпиталя при пожаре

В УПЦ рассказали, как дочь священника спасла пациентов госпиталя при пожаре

Дочь священника Украинской Православной Церкви, капитан медицинской службы Таисия Криворучко организовала успешную эвакуацию пациентов военного госпиталя при пожаре. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщается на сайте Камень-Каширского благочиния Волынской области, в Луцком гарнизонном военном госпитале 20 сентября произошел пожар, который охватил крышу и верхний этаж здания.

«Кто-то спрашивает, был какой-то страх или испуг? Не было такого. В первую очередь думаешь о больных, о правильной эвакуации, чтобы никто не остался в госпитале, чтобы никого не завалило, чтобы никто не надышался дымом. Это надо делать как можно быстрее. Когда думаешь об этом все, то нет уже никакого страха. Жизнь и здоровье людей превыше всего», — сказала Таисия Криворучко.

К тушению пожара привлекли 12 пожарных машин и полстотни спасателей.

Всех эвакуированных распределили в областном госпитале ветеранов войны, в городской инфекционной и областной клинической больнице.

Капитана Таисию Криворучко наградили медалью «За жертвенность и любовь к Украине».

«Во время пожара в госпитале она не побоялась сама заходить в горящие помещения. Именно благодаря ее четким действиям эвакуация прошла в кратчайшие сроки. Также удалось сохранить медицинское оборудование и документацию, благодаря чему стало возможным практически без помех продолжить дальнейшее лечение пациентов, которые на тот момент находились на лечении в госпитале», — отметил глава «Союза воинов АТО Волыни» Александр Серватович, который вручал награду.

Таисия Криворучко — дочь протоиерея Николая, настоятеля храма Украинской Православной Церкви села Залазье Любешовского района Волынской области.

«Непросто было родителям благословлять дочь в 2015 году на военную службу, но их искренняя молитва стала тем покровом, который берег Таисию в зоне проведения ООС и при исполнении присяги на верность народу Украины», — отметили в епархии.

Ране «Фраза» сообщала, что у православных сегодня заговенье на Рождественский пост.

Тэги: общество, православие, Луцк, новости православия, УПЦ, новости Украины

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