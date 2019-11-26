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Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020. Стало известно, кто ее заменит

Сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020. Стало известно, кто ее заменит

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует отстранить Россию от крупнейших международных турниров на четыре года, в том числе и от ближайшего Чемпионата Европы по футболу. Как выяснили журналисты «Фразы», в таком случае сборную России на Евро-2020 может заменить сборная Шотландии.

Комитет в результате исследования данных Московской антидопинговой лаборатории пришел к выводу, что расхождения в данных Московской антидопинговой лаборатории появились вследствие преднамеренных манипуляций, который проводились с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов, сообщает sport.ua.

Решение Исполком WADA должен принять 9 декабря. При негативном для себя раскладе российская сторона сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Как сообщает британское издание The Telegraph, есть большая доля вероятности, что сборную России по футболу отстранят от Евро-2020. В таком случае ее место может занять сборная Шотландии, которая выступала в одной с россиянами группе и заняла там третье место.

Ранее «Фраза» сообщала, что 18 июля 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) порекомендовало комитету по этике Международной федерации футбола внимательно отнестись к докладу Ричарда Макларена об использовании допинга в олимпийской сборной России и отстранить Россию от участия в Олимпийских играх.

19 июля 2016 года комитет ввел санкции после объявления результатов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Несколько десятков российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, обвинялись в мошенничестве. В результате десятки атлетов были отстранены от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная России пропустила состязания в полном составе.

Тэги: футбол, общество, спорт, допинг, сборная России, Евро-2020, WADA

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