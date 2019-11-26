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Советник премьера Голик: На трассу Киев-Одесса выделено 900 млн евро, ремонт закончится через 3 года

Советник премьера Голик: На трассу Киев-Одесса выделено 900 млн евро, ремонт закончится через 3 года

По словам советника премьер-министра Юрия Голика, финансирование в объеме 900 млн евро, выделенное Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционный банком, пойдет на реконструкцию трассы M05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях протяженностью 314 км и северного 23-километрового участка объездной дороги вокруг Львова. При этом на ремонт трассы Киев-Одесса уйдет три года.

«Это важно. И это круто. Привлекли сумму, примерно равную части Дорожного Фонда в этом году, которая идет на трассы Укравтодора. Конечно же, будет сделано все, чтобы эти деньги превратились в километры качественных идеальных дорог», — заявил Голик.

Напомним, Меморандум о взаимопонимании по проекту реконструкции автодороги Киев-Одесса, а также строительства участка обхода вокруг Львова подписали в Лондоне глава Кабмина Украины Алексей Гончарук и президент ЕБРР Сума Чакрабарти. ЕБРР и ЕИБ выделили по 450 млн евро каждый.

Как сообщалось ранее, осенью этого года 130 км трассы Запорожье — Мариуполь были капитально отремонтированы в кратчайшие сроки — за 68 дней.

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