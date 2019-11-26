Грипп продолжает «косить» киевлян. В мэрии опубликовали свежие данные по заболеваемости

В Киеве продолжают бушевать грипп и ОРВИ. Как выяснили журналисты «Фразы», в КГГА привели цифры по заболеваемости на 47-ю неделю этого года.

По данным столичной мэрии, всего за одну минувшую неделю гриппом и ОРВИ в Киеве заболели 10 675 человек, из них 6 770 больных были детьми.

Чиновники успокаивают киевлян, что эпидемиологический процесс в столице находится на низком уровне 361,8.

Отмечается также серьезный, сразу на 10%, рост заболеваемости среди школьников.

Всего в больницы обратились 128 людей, в том числе 119 детей.

Как писала «Фраза», грипп продолжает атаковать Киев: появилась свежая статистика.