В Брюсселе Драбинко молился с представителями УГКЦ и РКЦ

В Брюсселе в кафедральном соборе диоцезии Брюсселя и Мехелена РКЦ в честь святых Михаила и Гудулы архиерей Православной Церкви Украины Александр Драбинко помолился с католиками и униатами. Как выяснили журналисты «Фразы» молитва состоялась по случаю годовщины Голодомора.

Об этом Драбинко написал в Facebook.

«Приняли участие в траурных мероприятиях по случаю годовщины голодомора-геноцида украинского народа в кафедральном соборе Брюсселя святых Михаила и Гудулы. Совершил заупокойную литию по невинно убиенным соотечественникам», — рассказал он.

Вместе с ним молился также настоятель прихода УГКЦ в честь святого Владимира Великого в Брюсселе Назар Михайлюк и духовенство УГКЦ Бельгии.

На мероприятии присутствовали и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Бельгия, глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий, представители Миссии Украины при ЕС, Посольство Украины в Бельгии, Миссия Украины при НАТО, представители дипломатического корпуса, а также жители Украины и Бельгии.

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