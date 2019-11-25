Ученые NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) озвучили даты возможного столкновения нашей планеты с астероидом Апофис, наблюдение за которым ведется еще с 2004 года. Как выяснили журналисты «Фразы», диаметр небесного тела составляет аж 325 метров, а масса — целых 280 миллионов тонн.

Как передает «РЕН-ТВ», ранее считалось, что Апофис может столкнуться с Землей уже в 2029 году, однако эксперты подкорректировали расчеты и определили 10 новых дат возможного столкновения.

В частности, катастрофа может произойти 12 апреля 2060 года, 11 апреля 2065 года, 12 апреля 2068 года, 10 октября 2068 года, 13 апреля 2076 года, 13 апреля 2077 года, 13 апреля 2078 года, 10 октября 2089 года, 13 апреля 2091 года и 14 апреля 2103 года.

По словам ученых, в эти даты астероид будет пролетать мимо Земли со скоростью более 21 000 км/ч.

Отмечается, что столкновение Апофиса с нашей планетой приведет к гибели миллионов людей.

Как писала «Фраза», российские ученые заявили, что астероиды нужно сбивать ядерными ракетами.

Ранее сообщалось, что к Земле летят два огромных астероида, но паниковать не следует.