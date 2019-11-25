В Киеве на Контрактовой площади произошла поножовщина

В понедельник днем, 25 ноября, на столичном Подоле произошло резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле выхода со станции «Контрактовая площадь» порезали пассажира метро.

Как передает пресс-служба полиции Киева, совершая обход территории, патрульные обратили внимание на потасовку, которую устроили двое мужчин. Внезапно один из них упал, а второй бросился бежать прочь.

Сообщается, что патрульные бросились за ним в погоню и, догнав, привели назад на место инцидента.

Там выяснилось, что беглец нанес своему оппоненту ножевое ранение в плечо.

В свою очередь, раненый мужчина рассказал, что конфликт с незнакомцем у него возник на выходе из метро. Пострадавшего увезли в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Орудие преступления — нож — изъято с места происшествия. 34-летнему ранее не судимому киевлянину уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины («хулиганство»).

Как писала «Фраза», в Киеве раненый в поножовщине мужчина попросил... позвонить Кличко.

Ранее на окраине Киева в пьяной драке подрезали двух мужчин.