Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Запорожский митрополит назвал Юраша «Богу противной личностью» и призвал подписать обращение к Президенту

Запорожский митрополит назвал Юраша «Богу противной личностью» и призвал подписать обращение к Президенту

Запорожский митрополит назвал Юраша «Богу противной личностью» и призвал подписать обращение к Президенту
Верующим необходимо поддержать сбор подписей под обращением к высшим органам государственной власти и не допустить назначения Андрея Юраша на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом завил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Его комментарий опубликован в официальном Телеграм-канале.

«Андрей Юраш своими заявлениями и действиями полностью попирает принципы Конституции об отделенности (невмешательства) и равноудалённости государства от Церкви, высказывая поддержку одной конфессии и выступая генератором лжи и физической расправы в адрес другой конфессии. Его бездеятельность и покровительство беззаконным нападениям и захватам храмов совершенно далекими от Церкви людьми свидетельствует лишь об одном — желании уничтожить каноническую Церковь», — написал митрополит Лука.

Владыка Лука отметил, что в ходе своей деятельности на посту руководителя Департамента благодаря действиям Юраша «заблокирована регистрация Уставов монастырей и епархий, происходят по сей день захваты храмов канонической Церкви, несмотря на решения судов, признающих эти действия противоправными».

«Он (Андрей Юраш — ред.) ничего не сделал к выполнению этих судебных решений, наоборот способствовал их блокированию. На межгосударственных площадках он дерзает перекручивать реальные факты, нагло врать и заявлять о неправдивости заявлений канонической Церкви. Вместо того, чтобы предотвращать нагнетание межконфессионального противостояния, он делал всё, чтобы оно из фазы тления переходило в фазу открытой войны. Свидетельство этому — непрекращающиеся захваты храмов канонической Церкви с участием праворадикалов и избиением людей», — подчеркнул владыка Лука.

Как сообщалось ранее, возглавлявший Департамент Минкульта по вопросам религий при Петре Порошенко Андрей Юраш не прошел собеседование на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести. Он получил низкие оценки по компетенции.

24 ноября Андрей Юраш опубликовал письмо в свою поддержку, адресованное руководству государства, в котором заявил, что решение конкурсной комиссии было необъективным, и конкурс был сорван.

Сегодня в сети появилось обращение украинцев против назначения Андрея Юраша на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести. Подписать обращение можно по ссылке.

Ранее «Фраза» сообщала, что Зеленского просят не назначать Юраша главой госслужбы по религии — Украинцы собирают подписи.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, Юраш

Комментарии

Статьи

25.11.19 09:50

Зелебобики хотят заткнуть всем рты

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
25.11.19 09:23

Закон? Не, не слышали...

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Министр Милованов назначил в госпредприятие Центр семян рейдера Сахненко
25.11.19 19:16

Министр Милованов назначил в госпредприятие Центр семян рейдера Сахненко

Автор: «Актуальная Правда»

Выбор редакции
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
Косыгинская реформа: что это было?
Косыгинская реформа: что это было?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 25 ноября 2019 года

Главные новости за 25 ноября 2019 года
25.11.19 19:00
421
Последние новости
25.11.19 21:19

Ученые NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом
25.11.19 20:36

В Киеве на Контрактовой площади произошла поножовщина
25.11.19 20:09

Зеленский дал старт еженедельным обращениям к нации
25.11.19 19:31

В Киеве возле Центрального вокзала горела многоэтажка
25.11.19 19:00

Главные новости за 25 ноября 2019 года
25.11.19 18:23

Запорожский митрополит назвал Юраша «Богу противной личностью» и призвал подписать обращение к Президенту
25.11.19 17:50

В Черновцах архимандрит УПЦ рассказал представителю Президента о вмешательстве местной власти в дела Церкви
Фото и Видео
Зеленский дал старт еженедельным обращениям к нации
Зеленский дал старт еженедельным обращениям к нации
Зеленский дал старт еженедельным обращениям к нации
Зеленский дал старт еженедельным обращениям к нации
В Киеве возле Центрального вокзала горела многоэтажка
В Киеве возле Центрального вокзала горела многоэтажка
В России священник отказался крестить малышку, выдумав для этого совершенно дикую причину
В России священник отказался крестить малышку, выдумав для этого совершенно дикую причину
В Африке разъяренные жители сожгли мэрию своего города
В Африке разъяренные жители сожгли мэрию своего города
На Черниговщине невменяемый мужчина изрезал ножом собственного 5-летнего сына
На Черниговщине невменяемый мужчина изрезал ножом собственного 5-летнего сына
В Харькове взорвали автомобиль с человеком внутри
В Харькове взорвали автомобиль с человеком внутри
В Киеве памятник известному писателю осквернили свастикой
В Киеве памятник известному писателю осквернили свастикой
В Азовском море вода «ушла» на полтора километра
В Азовском море вода «ушла» на полтора километра
В Запорожье детей атакует опасная болезнь
В Запорожье детей атакует опасная болезнь
В Черном море затонул корабль с овцами
В Черном море затонул корабль с овцами
fraza.ua
Новости блогосферы
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.