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В Черновцах архимандрит УПЦ рассказал представителю Президента о вмешательстве местной власти в дела Церкви

В Черновцах архимандрит УПЦ рассказал представителю Президента о вмешательстве местной власти в дела Церкви

Под стенами Черновицкой ОГА сегодня состоялась встреча первого заместителя председателя Офиса президента Сергея Трофимова с секретарем Черновицко-Буковинской епархии архимандритом Никитой (Сторожуком). Как выяснили журналисты «Фразы», Трофимов пообещал способствовать налаживанию диалога УПЦ с местными властями.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, секретарь Черновицко-Буковинской епархии, архимандрит Никита коротко рассказал об основных проблемах религиозной жизни на Буковине. Он сообщил о систематическом вмешательстве в дела Церкви бывшего исполняющего обязанности главы Черновицкой области Михаила Павлюка и сотрудников ОГА, отвечающих за вопросы политики местных властей в отношении УПЦ.

Он также сообщил о прогрессе в переговорах и деятельности черновицкой полиции после встречи, состоявшейся неделю назад. По его словам, полиция развела конфликтующие стороны в «горячих точках», где происходят попытки рейдерских захватов храмов УПЦ, в частности, в Задубровке.
Архимандрит Никита отметил, что Церковь не требует никаких преференций, главное мир и взаимопонимание на Буковине.

Зампредседателя Офиса президента пообещал разобраться в ситуации и поспособствовать налаживанию диалога местных властей с УПЦ.
На встрече присутствовал новый глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Ранее «Фраза» сообщала, что министр культуры заявил, что УПЦ не является «рассадником русского мира».

Тэги: общество, православие, Черновцы, новости православия, УПЦ, новости Украины

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