Россия хочет запустить в аннексированный Крым туристов из Сирии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявляют местные российские чиновники.

На полуостров уже прилетела бизнес-делегация из Сирии, которым показали «отжатый» у Украины Крым.

Российские власти заявляют: «Уже согласован контракт, и в Крым смогут приехать сирийские туристы. Граждане Сирии собираются приезжать в Крым на отдых и реабилитацию. Уже начата разработка совместной программы социальной реабилитации детей и подростков».

Как относятся к перспективе наплыва сирийцев сами жители Крыма, не уточняется.

Как писала «Фраза», в России отреагировали на планы Рады по возвращению Кубани.

Ранее в аннексированном Россией «Артеке» умер ребенок.