Киевлянам повысили тарифы на воду

Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), приняли решение повысить тарифы на воду в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», стоимость водоснабжения для киевлян выросла на 85 копеек за 1 кубометр (без НДС).

«Вести» сообщают, что потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, установлены следующие тарифы:

— на централизованное водоснабжение — 9,86 грн. за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 9,01, рост — на 0,85 грн. или 9,43%);

— на централизованное водоотведение — 7,49 грн. за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 7,97, уменьшение — на 0,48 грн. или 6,02%).

Тарифы потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения:

— на централизованное водоснабжение — 3,69 грн. за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 3,62, рост — на 0,07 грн. или 1,93%);

— на централизованное водоотведение — 2,41 грн. за 1 кубометр без НДС (действующий тариф 7,97, уменьшение — на 0,23 грн. или 8,71%).

Ранее «Фраза» сообщала, что с 1 февраля нынешнего года в Киеве подорожала холодная вода.