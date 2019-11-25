В Албанской Церкви заявили о необходимости проведения Собора из-за признания ПЦУ

Дарование автокефалии Православной Церкви Украины не принесло желаемого единства и мира православным, не как это было со всеми предыдущими автокефалиями. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал Предстоятель Албанской Православной Церкви Блаженнейший архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, комментируя проблемные вопросы урегулирования украинского церковного раскола.

Об этом сообщает romfea.gr.

«Церковь учреждена не для того, чтобы мы были разделенными, но для того, чтобы мы были едины, потому каждое наше действие, таким образом, должно иметь ввиду эту основную истину, что единство Церкви — оно прежде всего и превыше всего», — отметил глава Церкви Албании.

По мнению архиепископа Анастасия, церковные события в Украине, связанные с расколом, «сотворили новую существующую ситуацию с явным вмешательством геополитических интересов и этой новой ситуацией невозможно пренебречь».

«Центральное лицо украинской проблемы, самозванный патриарх Филарет, в конце концов отрекся от Томоса, отвергая его содержание и его цель», — напомнил Предстоятель.

Глава Албанской Церкви подчеркнул, что с признанием ПЦУ во всем православном мире распространились разделение и вражда.

«Некоторые церковные круги выражают надежду, что понемногу все Православные Церкви признают того, кому был дан Томос, однако, если даже некоторые Православные Церкви его и признают, многие другие, как свидетельствуют их публичные высказывания, категорически откажутся это сделать. Данная ситуация «будет иметь своим результатом этнофилетический распад (на греков, славян и на тех, кто желает гармоничных отношений со всеми), что в свою очередь отменяет многонациональный и многокультурный характер Православия и его Вселенскую природу»- отметил владыка.

По мнению Предстоятеля Церкви Албании, в существующей ситуации необходимо срочно находить пути преодоления церковной разобщенности путем диалога и взаимными предложениями относительно решения кризиса, поскольку не молчанием, не обменом ругательными текстами, не принятием решений в одностороннем порядке добиться этого не представляется возможным.

«Любое промедление ухудшает уже и так плачевную ситуацию. И если надеяться, что в будущем будет найдено какое-то решение, то к тому времени в истории Православной Церкви наберется много неприятных страниц», — подчеркнул Блаженнейший Анастасий.

Албанский Предстоятель уверен, что принимать общее решение нужно исходя из принципа соборности.

«Насколько откладывается применение принципа соборности на всеправославном уровне, настолько многостороннее разделение в православном мире будет становиться во много раз опаснее, а современные технологии усиливают смущение и беспорядок между православными, что в конце концов уменьшает доверие к Церкви в современном мире», — отметил архиерей.

По мнению владыки «инициатива врачующего рецепта нынешней ситуации должна принадлежать без сомнения Вселенской Патриархии, однако все автокефальные Церкви и все без исключения православные христиане имеют ответственность содействовать этому примирению».

Ранее «Фраза» сообщала, что архиепископ заявил, что создание монастыря Фанара в Чехии никогда не обсуждалось.