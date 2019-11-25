Главные новости за 25 ноября 2019 года

В Запорожье детей атакует опасная болезнь. В Запорожье зафиксирована вспышка скарлатины. Эпидпорог превышен в три раза.

В Харькове взорвали автомобиль с человеком внутри. В Харькове прогремел взрыв. На парковке возле дома взорвался кроссовер Nissan Qashqai с человеком внутри.

В Киеве памятник известному писателю осквернили свастикой. В центре Киева рядом с Хоральной синагогой Бродского произошло ЧП. Тут неизвестные вандалы осквернили памятник писателю Шолом-Алейхему, нарисовав на нем две нацистские свастики.

В Азовском море вода «ушла» на полтора километра. Азовское море оказалось в некоторых частях высушенным, из-за сильного ветра его постигла аномалия. На определенной части оно превратилось в самую настоящую пустыню.

Японцы научились «распознавать» рак по капле крови. Японцы научились определять тринадцать видов онкологии по анализу крови. Сделали это исследователи компании Toshiba.

В Африке разъяренные жители сожгли мэрию своего города. В городе Бени (Демократическая Республика Конго) вспыхнули протесты, катализатором которых стали постоянные убийства местных жителей боевиками Союзных демократических сил. Разъяренные люди сожгли собственную мэрию.