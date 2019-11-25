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Молодая китаянка переломала себе ребра… из-за кашля

Молодая китаянка переломала себе ребра… из-за кашля

Странный медицинский случай произошел в Китае. Как выяснили журналисты «Фразы», тут двадцатилетняя жительница провинции Чжэцзян переломала себе десять ребер из-за сильного кашля.

По данным СМИ, девушка заработала себе астму из-за чрезмерного увлечения косметикой и нехватки витамина D: стараясь добиться «бледности» лица, она почти не бывала на улице при свете солнца, при этом активно используя химию.

Все это привело к тому, что ее кости ослабели и стали хрупкими.

Очередной ночной приступ кашля закончился для девушки массовыми переломами. Ее госпитализировали в больницу, где теперь будут долго и серьезно лечить.

Как писала «Фраза», в Китае пассажирка решила «проветрить» самолет.

Ранее китайцы приступили к созданию связи 6G.

Тэги: Китай, медицина, здоровье, мир

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