Молодая китаянка переломала себе ребра… из-за кашля

Странный медицинский случай произошел в Китае. Как выяснили журналисты «Фразы», тут двадцатилетняя жительница провинции Чжэцзян переломала себе десять ребер из-за сильного кашля.

По данным СМИ, девушка заработала себе астму из-за чрезмерного увлечения косметикой и нехватки витамина D: стараясь добиться «бледности» лица, она почти не бывала на улице при свете солнца, при этом активно используя химию.

Все это привело к тому, что ее кости ослабели и стали хрупкими.

Очередной ночной приступ кашля закончился для девушки массовыми переломами. Ее госпитализировали в больницу, где теперь будут долго и серьезно лечить.

Как писала «Фраза», в Китае пассажирка решила «проветрить» самолет.

Ранее китайцы приступили к созданию связи 6G.