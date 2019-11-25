На Винниччине сторонники ПЦУ отказались от помощи УПЦ в строительстве храма

В Винницкой области в Луке-Мелешковской активисты Православной Церкви Украины отказались от помощи общины Украинской Православной Церкви в постройке храма. Как выяснили журналисты «Фразы», они потребовали отдать храм, принадлежащий УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, 23 ноября сторонники ПЦУ сорвали переговоры с общиной Спасо-Преображенского храма, на которых им была предложена помощь в строительстве храма.

Предполагалось, что на встрече между представителями ПЦУ и общиной УПЦ будет обсуждаться вопрос осмотра земельного участка со зданием, которое территориальная община выделяет под строительство церкви ПЦУ. На участке размещено отремонтированное здание, с обустройством которого Винницкая епархия обещала помочь, чтобы приютить общину ПЦУ во время холодов.

Активисты ПЦУ, во главе с пресс-секретарем Лука-Мелешковской ОТГ Екатериной Кириленко и клириком ПЦУ Виктором Чвиркуном сразу перешли на крик, и отправились в храм УПЦ с требованием открыть его.

После отказа сторонники ПЦУ начали оскорблять настоятеля общины УПЦ и на этом встреча закончилась.

«Это уже второй случай срыва встречи о выделении ПЦУ помещения. И это несмотря на то, что и Винницкая епархия, и община УПЦ в селе Лука-Мелешковская неоднократно гарантировали помощь в строительстве и обустройстве достойного помещения для нужд ПЦУ. Свое не строят — чужое забирают!», — поясняют в епархии.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Тернопольщине активисты ПЦУ и «Правого сектора» проникли в храм УПЦ.