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Во всех регионах Украины верующие УПЦ молились о жертвах Голодомора

Во всех регионах Украины верующие УПЦ молились о жертвах Голодомора

В День памяти жертв Голодомора и политических репрессий, 23 ноября, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершались панихиды по жертвам Голодомора и политических репрессий. Священнослужители приняли участие в государственных церемониях памяти жертв Голодомора, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел со ссылкой на пресс-службы епархии, 23 ноября на территории Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине» состоялась государственная церемония памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, в которой принял участие Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В Белой Церкви состоялась панихида с участием духовенства Белоцерковского благочиния. Заупокойное Богослужение возглавил секретарь епархии протоиерей Михаил Кобулей. Священник произнес проповедь. Заупокойную речь также произнес клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Сергий Сиротинский.

В Борисо-Глебском храме Часов Яра Горловской епархии была отслужена панихида, во время которой поименно помянули жителей города, чьи жизни трагически оборвались из-за голода в 1932-1933 годах.

Как рассказал настоятель храма протоиерей Олег Кручинин, благодаря краеведу из Бахмута Натальи Жуковой в этом году стал известен список из пятнадцати имен. Сюда вошли официально задокументированы случаи дистрофии и истощения, которые приводили к смерти. Всего в Артемовском районе, куда входил Часов Яр, было зафиксировано 553 смерти от голода.

«Украинская Православная Церковь ежегодно молится за упокой душ усопших рабов Божиих, „в дни лихолетья за веру Христову вины убиенных, страдания и пытки претерпели, в изгнании смерть приняв“. Это — жертвы голодомора и политических репрессий в безбожные годы. Такие панихиды всегда проходят и в нашем храме. В этом году трагедия голодомора открылась по-новому», — сказал отец Олег.

В Запорожье богослужение возглавил благочинный Андреевского церковного округа настоятель кафедрального собора в честь апостола Андрея Первозванного протоиерей Константин Костюкович. Богослужение состоялось у мемориальной доски с надписью: «На этом месте в Доме младенцев во время Голодомора 1932-1933 гг. умерло более 700 детей». Здесь верующие Запорожской епархии установили изображение на граните — икону Божией Матери «Скорбящая».

После окончания литии, отец Константин обратился к присутствующим со словом проповеди, отметив, что «изменить историю не в наших силах, но мы живы, и, следовательно, должны всегда помнить о том, что произошло, чтобы эти страшные события никогда больше не повторились».

В Мелитопольском районе в селе Константиновка панихиду по умершим у памятного знака «Жертвам Голодомора 1932 — 1933 годов» совершил настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери архимандрит Макарий (Шадрин). Затем были возложены к памятному знаку цветы. Завершился митинг-реквием минутой молчания.

В Изюмской епархии состоялись поминальные службы во всех храмах. Также на горе «Кременец» возле памятного креста, установленного в память о трагических событиях 1932-33 гг., состоялась заупокойная лития по жертвам Голодомора, которую совершили протоиерей Олег Кадюк и протодиакон Димитрий Шилько.

В этот день были совершены заупокойные молитвы по жертвам Голодомора в Украине в храмах Кировоградской епархии. В Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы за Божественной литургией возносились особые молитвы за упокой умерших от голодной смерти, а по завершении литургии священник Максим Бойчура возглавил панихиду.

Священники города также приняли участие в шествии памяти от Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы — к памятнику жертвам Голодомора.

Митрополит Ефрем совершил Божественную литургию в храме святого мученика Иоанна Воина в городе Кривой Рог. Архиерей молился о прекращении вражды и кровопролития на земле Украины, а также о единстве Православия. Владыка вознес усиленные молитвы о многочисленных православных христианах, умерших от голода и о покойном Предстоятеле Украинской Православной Церкви Блаженнейшем Митрополите Владимире (Сабодане).

После завершения Божественной литургии митрополит Ефрем в сослужении духовенства, совершил молебен и обратился к прихожанам со словом проповеди.

Во всех храмах Нежинской епархии были совершены Божественные литургии и панихиды, были вознесены особые прошения об упокоении жертв Голодомора.

Во всех храмах Ровенской епархии молились о жертвах Голодомора и политических репрессий. В 15.00 во всех церквях Ровно раздался колокол памяти по всем жертвам голодоморов.

В 20.00, сразу после вечернего богослужения, священники, монахи и миряне прошли с зажженными в руках свечами крестным ходом от Свято-Воскресенского кафедрального собора до Майдана Независимости, где епископ Дубенский Пимен возглавил чин панихиды по всем погибшим в годы голодомора.

«Наша Ровенская земля не испытала того голода, который накрыл центр и восток нашей страны. Однако мы должны об этом знать, рассказывать детям и внукам, чтобы могла как можно дольше храниться молитвенная память о невинно замученных советской властью людях», — отметил епископ Пимен.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Закарпатье сотни верующих УПЦ совершили ночной крестный ход с молитвой о мире.

Тэги: Киев, Запорожье, общество, православие, Голодомор, Кривой Рог, Белая Церковь, новости православия, УПЦ, новости Украины

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