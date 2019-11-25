Старший сын Кулебы после ДТП находится в коме. Врачи борются за его жизнь

Стало известно о состоянии попавшего в аварию уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы и двоих его сыновей Елисея и Тихона. Как выяснили журналисты «Фразы», самые тяжелый травмы получил старший сын чиновника Тимофей.

Сам Кулеба получил травмы различной степени тяжести. В частности, у него диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Среди них травма грудной клетки, живота, переломы ребер, ушиб легких и пневмоторакс. Несмотря на это, медикам удалось стабилизировать его состояние, сообщает «Голос».

У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, а Тимофей находится в коме, врачи борются за его жизнь.

Всего у Кулебы четверо детей — Тимофей, Елисей, Давид и дочка Лия.

Ранее «Фраза» сообщала, что в воскресенье днем, 24 ноября, в Киево-Святошинском районе Киевском области в селе Чабаны микроавтобус протаранил легковушку, которой управлял уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.