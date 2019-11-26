Исследователи заявили о страшном вреде сои

Ученые вновь говорят о вреде сои. Как выяснили журналисты «Фразы», своими исследованиями поделили французские специалисты, которых цитирует издание HealthNews.

В ходе исследований были проверены пятьдесят пять видов продуктов из сои, среди которых были не только соусы или напитки, но даже сладости.

Оказалось, говорят ученые, что соя содержит высокий уровень фитоэстрогенов, влияющих на гормональный фон. По словам исследователей, переизбыток сои в рационе даже может спровоцировать рак.

Кроме этого, говорится в отчете, «соя содержит вещества, понижающие усвоение организмом кальция, железа, цинка, магния и белка, блокируя синтез гормонов щитовидной железы, провоцируют гипотиреоз и онкологию».

Как писала «Фраза», ученые поведали о еще одном «побочном эффекте» сахара.

Ранее ученые назвали популярные продукты, которые нельзя давать детям до двух лет.