Американский профессор объяснил, почему именно зимой можно «заработать» диабет

Американский профессор Майкл Холика из Медицинского центра Бостонского университета заявил, что шансы «заработать» диабет зимой возрастают. Как выяснили журналисты «Фразы», связано это с нехваткой витамина D.

Как цитируют его в университете, были названы основные симптомы его дефицита в организме человека.

Среди самых явных – боли в конечностях и костях, а также их малоподвижность в первой половине суток. Также к опасным «звоночкам» причислили увеличение веса, боли в кишечнике, депрессия и потливость головы.

Профессор напомнил, что дефицит витамина D может привести к диабету второго типа, остеопорозу и повышенному давлению.

Решить данную проблему зимой можно весьма просто: для этого нужно бывать на солнце хотя бы по пятнадцать минут в день.

Как писала «Фраза», ученые обнаружили, что чрезмерное употребление витамина В приводит к смертельным последствиям.

Также ученые рассказали о невероятной пользе помидоров.