Эксперты спрогнозировали погром «Шахтера» в грядущем матче Лиги чемпионов

Уже во вторник, 26 ноября, донецкий «Шахтер» сыграет матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Как выяснили журналисты «Фразы», чемпион Украины отправится в гости к «Манчестер Сити», который уверенно возглавляет группу.

Британские букмекеры из авторитетной конторы William Hill считают, что в грядущем поединке «горняков» ждет суровый погром.

Шансы на победу хозяев оцениваются как 1,15 к 1, на ничью ставят 7,5 к 1, а на победу гостей аж 17 к 1.

Самым вероятным исходом матча называется «сухое» поражение «Шахтера» со счетом 0:2 или 0:3 (7,5 к 1).

Как писала «Фраза», букмекеры оценили шансы «Шахтера» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Сообщалось, что «Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко.