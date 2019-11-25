Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Эксперты спрогнозировали погром «Шахтера» в грядущем матче Лиги чемпионов

Эксперты спрогнозировали погром «Шахтера» в грядущем матче Лиги чемпионов

Уже во вторник, 26 ноября, донецкий «Шахтер» сыграет матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Как выяснили журналисты «Фразы», чемпион Украины отправится в гости к «Манчестер Сити», который уверенно возглавляет группу.

Британские букмекеры из авторитетной конторы William Hill считают, что в грядущем поединке «горняков» ждет суровый погром.

Шансы на победу хозяев оцениваются как 1,15 к 1, на ничью ставят 7,5 к 1, а на победу гостей аж 17 к 1.

Самым вероятным исходом матча называется «сухое» поражение «Шахтера» со счетом 0:2 или 0:3 (7,5 к 1).

Как писала «Фраза», букмекеры оценили шансы «Шахтера» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Сообщалось, что «Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко.

Тэги: футбол, Лига чемпионов, прогноз, спорт

Комментарии

Статьи

24.11.19 09:42

Объявления о знакомствах в газетном стиле возвращаются

Автор: Александр Флоранский

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
25.11.19 09:23

Закон? Не, не слышали...

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Депутат Винницкого горсовета Александр Дан попал в скандал с ЖК «Европейский»
22.11.19 16:34

Депутат Винницкого горсовета Александр Дан попал в скандал с ЖК «Европейский»

Автор: News.ua

Выбор редакции
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
«Динамо»: курс на Швецию
Косыгинская реформа: что это было?
Косыгинская реформа: что это было?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Погода в Украине резко изменится: что говорят синоптики

Погода в Украине резко изменится: что говорят синоптики
25.11.19 08:21
430
Последние новости
25.11.19 09:02

Эксперты спрогнозировали погром «Шахтера» в грядущем матче Лиги чемпионов
25.11.19 08:38

Детское Евровидение выиграла полячка, а украинка была одной из последних
25.11.19 08:21

Погода в Украине резко изменится: что говорят синоптики
24.11.19 19:27

Под Киевом в ДТП разбился уполномоченный Зеленского, пытаясь проскочить на «красный»
24.11.19 19:03

Главные новости за 23-24 ноября 2019 года
24.11.19 17:22

У Трампа объяснили, почему Украине не светит членство в НАТО
24.11.19 16:04

Одесситы массово устраивают фотосессии на фоне потерпевшего крушение танкера Delfi
Фото и Видео
Детское Евровидение выиграла полячка, а украинка была одной из последних
Детское Евровидение выиграла полячка, а украинка была одной из последних
Детское Евровидение выиграла полячка, а украинка была одной из последних
Детское Евровидение выиграла полячка, а украинка была одной из последних
Под Киевом в ДТП разбился уполномоченный Зеленского, пытаясь проскочить на «красный»
Под Киевом в ДТП разбился уполномоченный Зеленского, пытаясь проскочить на «красный»
Одесситы массово устраивают фотосессии на фоне потерпевшего крушение танкера Delfi
Одесситы массово устраивают фотосессии на фоне потерпевшего крушение танкера Delfi
Под Киевом девушка впала в кому по вине пьяного водителя
Под Киевом девушка впала в кому по вине пьяного водителя
В Одессе пострадал патрульный, пытаясь угомонить беглого психопата
В Одессе пострадал патрульный, пытаясь угомонить беглого психопата
Зеленский показал, как продвигалось строительство «символа единства Украины»
Зеленский показал, как продвигалось строительство «символа единства Украины»
В киевской многоэтажке прогремел взрыв, после чего начался пожар
В киевской многоэтажке прогремел взрыв, после чего начался пожар
Ночью в Киеве возле «Портер Паба» произошло убийство
Ночью в Киеве возле «Портер Паба» произошло убийство
Под Киевом по вине пешеходов произошло сразу два кровавых ДТП
Под Киевом по вине пешеходов произошло сразу два кровавых ДТП
В центре Днепра произошло масштабное ДТП со стрельбой
В центре Днепра произошло масштабное ДТП со стрельбой
fraza.ua
Новости блогосферы
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.