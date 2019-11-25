Погода в Украине резко изменится: что говорят синоптики

До конца этой недели погода в Украине резко изменится. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.
Синоптики говорят, что уже в пятницу, 29 ноября, всю территорию страны накроют дожди.
При этом по Украине ожидается потепление. Нынешние морозы отступят.
В отдельных регионах воздух днем прогреется до 8-11 тепла, а в Крыму будет до плюс 12-14.
Ночью также потеплеет до 3-7 тепла.
Днем в Киеве будет плюс 4-6, а ночью 2-4 тепла.
Как писала «Фраза», синоптики поведали, какие сюрпризы готовит погода украинцам в последнюю неделю ноября.