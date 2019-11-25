Погода в Украине резко изменится: что говорят синоптики

До конца этой недели погода в Украине резко изменится. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что уже в пятницу, 29 ноября, всю территорию страны накроют дожди.

При этом по Украине ожидается потепление. Нынешние морозы отступят.

В отдельных регионах воздух днем прогреется до 8-11 тепла, а в Крыму будет до плюс 12-14.

Ночью также потеплеет до 3-7 тепла.

Днем в Киеве будет плюс 4-6, а ночью 2-4 тепла.

Как писала «Фраза», синоптики поведали, какие сюрпризы готовит погода украинцам в последнюю неделю ноября.