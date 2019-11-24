Главные новости за 23-24 ноября 2019 года

У побережья Одессы из-за крушения танкера Delfi назревает экологическая катастрофа. У побережья Одессы, где в пятницу, 22 ноября, завалился на борт танкер Delfi, зафиксирован разлив нефтепродуктов. Концентрация «химии» в воде превышает норму почти в сотню раз.

Зеленский показал, как продвигалось строительство «символа единства Украины». Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал общественности основные этапы возведения мостового перехода в Станице Луганской. Соответствующее видео появилось на странице главы государства в социальной сети Facebook.

У Трампа обяснили, почему Украине не светит членство в НАТО. Стало известно, почему вопрос вступления Украины в НАТО вообще не рассматривается альянсом. Важное заявление сделал помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

Под Киевом в ДТП разбился уполномоченный Зеленского, пытаясь проскочить на «красный». В Киево-Святошинском районе Киевском области произошло резонансное ДТП. Там в селе Чабаны микроавтобус протаранил легковушку, которой управлял уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

На Львовщине иностранец на фуре протаранил сразу две маршрутки с пассажирами — есть жертвы. В Стрыйском районе Львовской области произошло смертельное ДТП. Там возле села Любинцы на участке трассы «Киев — Чоп» фура Renault протаранила микроавтобусы с пассажирам

Под Киевом по вине пешеходов произошло сразу два кровавых ДТП. В Броварском районе Киевской области произошло сразу два резонансных ДТП. Там под колеса иномарок угодили сразу трое неосмотрительных пешеходов.

Во Львове самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Во львовском аэропорту произошло ЧП. Там самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034) съехал со взлетно-посадочной полосы.

Одесситы массово устраивают фотосессии на фоне потерпевшего крушение танкера Delfi. На одесском пляже «Дельфин», где ранее потерпел крушение танкер Delfi, началась настоящая фото-истерия. Несмотря на холодную погоду, сотни одесситов хотят запечатлеть себя на фоне эпично завалившегося на бок судна.

В Киеве возле «Портер Паба» произошло убийство. На Нивках в Киеве произошло резонансное происшествие. Там на проспекте Победы возле «Портер Паба» с одного удара убили мужчину.