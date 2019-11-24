У Трампа объяснили, почему Украине не светит членство в НАТО

Стало известно, почему вопрос вступления Украины в НАТО вообще не рассматривается альянсом. Как выяснили журналисты «Фразы», важное заявление сделал помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен.

Как передает ТАСС, выступая на форуме по международной безопасности в Галифаксе, О’Брайен подчеркнул, что НАТО не может рассматривать вопрос вступления Украины в альянс, поскольку наша страна находится в состоянии войны с Россией.

«Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это (вступление в альянс — ред.) сейчас на повестке. Не думаю, что это привлекательно привести Украину.., которая находится в конфликте с Россией. Мы не хотим конфликта, войны с Россией», — сказал помощник Дональда Трампа.

О’Брайен также добавил, что современная идея НАТО заключается в том, чтобы предотвратить и сдерживать войну с Россией.

Как писала «Фраза», Зеленский и генсек НАТО опростоволосились второй раз за день.

Ранее сообщалось, что Генсек НАТО лишил Зеленского слова.