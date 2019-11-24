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Во Львове самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Во Львове самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В субботу утром, 23 ноября, во львовском аэропорту произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034) съехал со взлетно-посадочной полосы.

Как сообщается на странице воздушной гавани в Facebook, инцидент произошел во время разворота в торце полосы приблизительно в 7-00, а его причиной стали «сложные погодные условия», в частности — переохлажденный дождь.

Отмечается, что пассажиры и багаж были эвакуированы, никто не пострадал. С людьми работали представители авиакомпании.

Сразу после ЧП аэропорт прекратил работу и возобновил ее в 11-20.

Как писала «Фраза», в Одессе при посадке начал разваливаться турецкий самолет с пассажирами.

Ранее в США прямо в небе вспыхнул самолет.

Тэги: Львов, общество, самолет, инцидент, авиакомпания, авиарейс, аэропорт «Львов», регионы, полоса, пассажиры, МАУ, новости Украины

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