Во Львове самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В субботу утром, 23 ноября, во львовском аэропорту произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034) съехал со взлетно-посадочной полосы.

Как сообщается на странице воздушной гавани в Facebook, инцидент произошел во время разворота в торце полосы приблизительно в 7-00, а его причиной стали «сложные погодные условия», в частности — переохлажденный дождь.

Отмечается, что пассажиры и багаж были эвакуированы, никто не пострадал. С людьми работали представители авиакомпании.

Сразу после ЧП аэропорт прекратил работу и возобновил ее в 11-20.

Как писала «Фраза», в Одессе при посадке начал разваливаться турецкий самолет с пассажирами.

Ранее в США прямо в небе вспыхнул самолет.