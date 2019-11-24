На Киевщине мужчину пытали… паяльной лампой

В городке Переяслав Киевской области произошло резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там трое злоумышленников похитили и зверски пытали местного жителя.

Как передает УНН, потерпевший 1981 года рождения находился в гараже, когда туда вошли трое мужчин в камуфляже и балаклавах. Они распылили в глаза пострадавшему вещество из газового баллончика и силой заставили его залезть в багажник собственного автомобиля

После этого нападавшие вывезли потерпевшего в поле за городом, где принялись избивать и пытать паяльной лампой. После этого там же и бросили.

Сообщается, что мужчина был госпитализирован с многочисленными ушибами, переломом челюсти и ожогами ног.

В свою очередь, переяславским сыщикам удалось в кратчайшие сроки «выйти» на одного из подозреваемых и задержать его — им оказался местный житель 1976 г.р. Личности других участников нападения выясняются.

Кроме того, в рамках досудебного следствия выясняются и мотивы громкого преступления.

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