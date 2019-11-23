Ученые всего за две недели установили главную причину ожирения

Ученые смогли установить, что на набор лишнего веса влияет вовсе не количество потребляемой пищи, а ее качество. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу после серии экспериментов пришли диетологи из США.

Как передает «Звезда», участников исследования поделили на две группы и на протяжении двух недель кормили разными продуктами.

В частности, первая подгруппа ела блюда глубокой переработки, например гамбургеры и наггетсы, а другие испытуемые питались нормальной, нерафинированной пищей.

Сообщается, что в итоге первые набрали килограмм веса, а вторые столько же потеряли. Ученые пришли к выводу, что когда организм переваривает переработанную пищу, то мозг получает сигнал о насыщении с большим опозданием, поэтому человек переедает и, как следствие, набирает лишний вес.

Как писала «Фраза», ученые установили причину возникновения болезни Паркинсона.

Ранее ученые рассказали, как снизить риск возрастной потери слуха, а также объяснили, почему у мужчин с возрастом растет живот.