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Ученые всего за две недели установили главную причину ожирения

Ученые всего за две недели установили главную причину ожирения

Ученые смогли установить, что на набор лишнего веса влияет вовсе не количество потребляемой пищи, а ее качество. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу после серии экспериментов пришли диетологи из США.

Как передает «Звезда», участников исследования поделили на две группы и на протяжении двух недель кормили разными продуктами.

В частности, первая подгруппа ела блюда глубокой переработки, например гамбургеры и наггетсы, а другие испытуемые питались нормальной, нерафинированной пищей.

Сообщается, что в итоге первые набрали килограмм веса, а вторые столько же потеряли. Ученые пришли к выводу, что когда организм переваривает переработанную пищу, то мозг получает сигнал о насыщении с большим опозданием, поэтому человек переедает и, как следствие, набирает лишний вес.

Как писала «Фраза», ученые установили причину возникновения болезни Паркинсона.

Ранее ученые рассказали, как снизить риск возрастной потери слуха, а также объяснили, почему у мужчин с возрастом растет живот.

Тэги: США, ученые, ожирение, общество, исследования, здоровье, мир, наука, диета, медики, лишний вес

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