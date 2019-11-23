На Львовщине иностранец на фуре протаранил сразу две маршрутки с пассажирами – есть жертвы

В субботу ночью, 23 ноября, в Стрыйском районе Львовской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле села Любинцы на участке трассы «Киев — Чоп» фура Renault протаранила микроавтобусы с пассажирами.

Как передает пресс-служба областной полиции, фурой управлял 49-летний иностранец, который в темное время суток не справился с управлением и допустил фатальное столкновение.

Сообщается, что в результате аварии погибла 46-летняя пассажирка одного из микроавтобусов, а водитель и шестеро пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Отмечается, что среди пострадавших — трое несовершеннолетних возрастом от 15 до 17 лет.

В свою очередь, горе-дальнобойщик был задержан подоспевшими на место аварии полицейскими. За совершение ДТП со смертельным исходом ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», под Киевом горящая фура спровоцировала ДТП с участием полицейских и спасателей.

Ранее в Сети появилось видео страшной аварии под Одессой, где фура протаранила маршрутку с пассажирами.