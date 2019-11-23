У побережья Одессы из-за крушения танкера Delfi назревает экологическая катастрофа

У побережья Одессы, где в пятницу, 22 ноября, завалился на борт танкер Delfi, зафиксирован разлив нефтепродуктов. Как выяснили журналисты «Фразы», концентрация «химии» превышает норму почти в сотню раз.

Как написал на своей странице в Facebook и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, уже при первичном осмотре места крушения судна было зафиксировано 53-кратное превышение нормы по содержанию в воде нефтепродуктов.

По его словам, позднее на поверхности воды появились маслянистые пятна, в связи с чем специалисты решили повторно обследовать место аварии.

В свою очередь, заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков заявил, что по повторные анализы показали, что содержание нефтепродуктов в воде в районе пляжа «Дельфин» превышает предельно допустимую концентрацию аж в 90 раз.

Как передает ТАСС, инцидент прокомментировали и в Государственной пограничной службе Украины, где ситуацию с судном назвали «актуальной», поскольку существует угроза экологической катастрофы.

Как писала «Фраза», на одесский пляж выбросило танкер с украинцами на борту.

Позднее стало известно, что для эвакуации экипажа танкера, терпящего бедствие у берегов Одессы, пришлось привлекать водолазов.