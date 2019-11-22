Ученые установили причину возникновения болезни Паркинсона

Ученые-медики смогли установить одну из причин возникновения болезни Паркинсона. Как выяснили журналисты «Фразы», масштабное исследование провели специалисты из Хельсинкской университетской больницы (Финляндия).

Как пишет MedicalXpress, в ходе своей научной работы ученые изучили данные об использовании антибиотиков в течение 1998-2014 годов у 13 976 пациентов с диагностированной болезнью Паркинсона, а затем сравнили эти показатели с данными 40 697 людей, которые не страдают от этого недуга.

В результате выяснилось, что больше всего на развитие болезни Паркинсона влияют антибиотики широкого спектра действия и те, которые действуют против анаэробных бактерий и грибков. Это связано с тем, что данные лекарства негативно влияют на микрофлору кишечника.

«До этого уже было известно, что бактериальный состав кишечника у пациентов с болезнью Паркинсона является нездоровым, однако причина этого до сих пор была неясна. Наши результаты показывают, что некоторые широко используемые антибиотики могут иметь к этому отношение», — отметил один из авторов исследования Филип Шеперянс.

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