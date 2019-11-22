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Главные новости за 22 ноября 2019 года

Главные новости за 22 ноября 2019 года

Стали известны жуткие подробности группового изнасилования, за которое якобы осудили «Слугу народа». Народный депутат Украины Роман Иванисов в 90-х годах прошлого столетия мог отбывать срок за участие в групповом изнасиловании 25-летней женщины. Соответствующий приговор опубликовал на своем канале в Telegram бывший заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов. «Публикую приговор суда о признании виновным депутата Романа Иванисова, который уже четвёртый день скрывает Генеральный прокурор», — написал он, сообщив, что Иванисов был признан виновным в покушении на изнасилование, совершенное группой лиц, и удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц, и был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, но впоследствии областной суд снизил наказание до 2 лет 6 месяцев.

«Приватбанк» хотят запретить возвращать Коломойскому на законодательном уровне. Олигархи не имеют влияния на правительство и президента Владимира Зеленского, а государственный банк «Приватбанк» не будет возвращен бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Королевском институте по международным делам Chatham House в Лондоне. «У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело Приватбанка показательное в отношении Украины для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства с него не могут быть возвращены предыдущим акционерам», — заявил Гончарук.

Стали известны подробности новогодней елки в Киеве. Главную елку Украины в этом году украсят 750 игрушек в виде конфет и 4 километра гирлянд. Как выяснили журналисты «Фразы», ее высота составит 30 метров, вес конструкции — более 100 тонн. Как сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, монтаж елки начнется 5 декабря и закончится через неделю. «На этот раз она очень сложная, поэтому придется работать в три или четыре смены. Высота — 30 метров. Стоимость игрушек и иллюминаций — 2 млн 700 тыс. грн», — рассказал он.

На одесский пляж выбросило танкер с украинцами на борту. В Одессе, в районе пляжа пляжа «Дельфин», второй день терпит бедствие танкер-бункеровщик Delfi. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов. В частности, как сообщается, сигнал SOS команда передала еще 20 ноября, находясь недалеко от порта «Южный». Однако впоследствии из-за плохих погодных условий, отсутствия топлива и электричества судно, находящееся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии, снесло ветром в сторону акватории Одесского порта.

Для эвакуации экипажа танкера, терпящего бедствие у берегов Одессы, пришлось привлекать водолазов. В Одессе спасателям удалось эвакуировать экипаж терпящего бедствие танкера Delfi. Сейчас троим морякам оказывают необходимую помощь. Капитан судна находится в тяжелом состоянии. По данным издания, сначала эвакуировать экипаж пытались с помощью надувных лодок и водных скутеров, однако большие волны не дали этого сделать, и к спасению привлекли водолазов.

В Одессе при посадке начал разваливаться турецкий самолет с пассажирами. У самолета авиакомпании Turkish Airlines произошло ЧП при посадке в Одессе. Инцидент случился накануне вечером, в четверг, 21 ноября. Как пишут в социальных сетях пассажиры борта, самолет Boeing, жестко приземляясь, получил повреждение шасси, которое отвалилось. Рейс TK467 летел в Одессу из Стамбула.

В центре Киева Porsche решил проверить на прочность дорожное ограждение и загорелся. На улице Старонаводницкой в Киеве автомобиль Porsche не справился с управлением и вылетел на тротуар. В частности, как сообщается, в результате ДТП, которое произошло утром 22 ноября люксовый автомобиль снес 14 метров отбойника и 20 метров пешеходного ограждения, фрагмент которого от удара улетел на территорию производственной базы КП ДЭУ Печерского района.

На Центральном вокзале в Киеве произошел неприятный инцидент. На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве плитка с одной из колонн упала на голову ожидавшего поезд мужчины. В частности, как сообщается, место огородили, а кровь быстро пытались вытереть работницы вокзала.

Стало известно, куда подевались каштаны с главной улицы Киева. Центральная улица Киева Крещатик осталась без каштанов. На их месте высадили кусты можжевельника. Соответствующие фотографии публикуют на своих страницах в соцсетях киевляне.

Синоптики поведали, какие сюрпризы готовит погода украинцам в последнюю неделю ноября. Зима в Украине продолжает наступать. Ночные морозы в последнюю неделю ноября по стране будут крепчать. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики говорят, что в первой половине следующей недели, 25-27 ноября, по Украине ожидается преимущественно сухая погода.

Илон Маск презентовал ну очень странный пикап. Основатель компании Tesla Илон Маск провел презентацию необычного автомобиля. Он представил пикап Cybertruck. Отмечается, что новая машина будет стоить от сорока до семидесяти тысяч долларов и способна перевезти груз до полутора тонн. И это не считая прицепа в шесть с половиной тонн.

Ученые выяснили, почему люди становятся алкоголиками. Ученые из Института биологических исследований Солка в США объяснили, как люди становятся алкоголиками. Они поделились результатами своих исследований. Оказалось, что за алкогольную зависимость отвечает определенная мозговая цепь.

Врачи назвали поразительно простой и вкусный способ укрепить сердце. Американские врачи из Комитета по ответственной медицине назвали очень простой способ укрепить сердце. По их словам, укрепить сердечнососудистую систему поможет включение в рацион питания бобовых. Медики заявляют, что нужно есть горох, чечевицу и бобы. Их увеличение в рационе всего на десять процентов намного снижает риск инфарктов и инсультов.

Тэги: Новый год, Киев, изнасилование, Одесса, елка, здоровье, экономика, море, пляж, Андрей Портнов, политика, Игорь Коломойский, алкоголизм, танкер, криминал, стихия, ПриватБанк, Владимир Зеленский, новости Украины, Слуга народа, Алексей Гончарук, Роман Иванисов

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