«Приватбанк» хотят запретить возвращать Коломойскому на законодательном уровне

Олигархи не имеют влияния на правительство и президента Владимира Зеленского, а государственный банк «Приватбанк» не будет возвращен бизнесмену Игорю Коломойскому. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Королевском институте по международным делам Chatham House в Лондоне.

«У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело Приватбанка показательное в отношении Украины для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства с него не могут быть возвращены предыдущим акционерам», — заявил Гончарук.

Как сообщает «Голос Америки», премьер также пояснил, каким образом власть «работает» с частными интересами в экономике. Это, в частности, сохранение независимостии Нацбанка, борьба с монополиями, приватизация госпредприятий, реформа судебной системы.

Между тем, как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источник в Национальном банке и Кабинете министров Украины, в ближайшее время Верховная Рада может принять закон, который запретит возврат банков владельцам. Как утверждается, это является частью договоренностей с МВФ, и соответствующие инициативы уже готовятся.

При этом не предоставляется никаких подробностей.

Информацию о том, что МВФ выдвинуло новое требование Украине, чтобы удостовериться, что «Приватбанк» не будет денационализирован Коломойским на своем канале в Telegram подтвердил журналист Сергей Лещенко.

Как сообщала «Фраза», 24 октября 2019 года глава Офиса президента Украины Андрей Богдан на встрече с послами стран «Большой семерки» отверг возможность возвращения национализированного «ПриватБанка» бывшим собственникам.