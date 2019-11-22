Предстоятель Элладской Церкви поедет на Всеправославное совещание, только если его пригласит Варфоломей

Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Иероним поедет на Всеправославное совещание только по приглашению Главы Фанара. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению архиепископа Иеронима, подобного рода мероприятия может созывать только Фанар.

Как сообщает orthodoxtimes.com, если Патриарх Варфоломей пригласит главу Элладской Православной Церкви на подобное совещание, архиепископ Иероним не откажется.

Если приглашение последует от кого-то другого, то Предстоятель Элладской Церкви скажет «нет».

Как сообщалось, Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил Предстоятелям Православных Церквей собраться в Аммане для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.

*** Иордания — каноническая территория Иерусалимского Патриархата с множеством христианских святынь.

Иерусалимский Патриархат не признал создание ПЦУ и допускает к служению у гроба Господня и других святынь священнослужителей и архиереев лишь Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Ранее «Фраза» сообщала, что Иерусалимский Патриарх заявил, что останется союзником РПЦ в «украинском вопросе».