Советник премьера Голик рассказал о «факапах» Укравтодора

Многолетние ремонты, хаотичное планирование и дороги, заканчивающиеся на границе соседней области, стали практикой роботы Укравтодора, с которой нужно завязывать. Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник премьер-министра Юрий Голик на своей странице в Facebook.

На примере трассы Мерефа-Лозовая он продемонстрировал, как работает «идиотский подход в рамках старой концепции Укравтодора».

«Пару дорог в Харьковской области второй год стоят без верхнего слоя (только в нижнем). Но на 2019 год был выделен 1 млрд на эту трассу. Трассу категории М — Международная — не доделали, но трассу категории Р — Региональная — начали. Конечно же, и эту трассу тоже не планировали заканчивать. Считали, что достаточно сделать выравнивающий слой и оставить дорогу в таком состоянии зимовать. Гении планирования», — иронизирует советник премьера.

Средства удалось найти, и ремонт большей части трассы будет закончен. Но есть еще одна проблема: «Гениальные планеры забыли об еще одном своем факапе — отремонтированная дорога заканчивается на границе с Днепропетровской областью, в которой Укравтодор делать продолжение этой дороги в ближайшие несколько лет не планировал».

Голик подчеркнул, что хаотичное планирование замедляет ремонт дорог и напрямую влияет на стоимость.