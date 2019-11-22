Стало известно, куда подевались каштаны с главной улицы Киева

Центральная улица Киева Крещатик осталась без каштанов. Как выяснили журналисты «Фразы», на их месте высадили кусты можжевельника.

Соответствующие фотографии публикуют на своих страницах в соцсетях киевляне.

Между тем, как сообщает «Хмарочос» со ссылкой на пресс-службу Киевзеленстроя, каштаны, высаженные вдоль дорог, не выдерживают современных условий города: загрязнения и загазованности воздуха, потепления климата, размножения таких вредителей, как минирующая моль, с которой в Киеве запрещено бороться химическими средствами.

Кроме того, соль, которую зимой используют в качестве противогололедного средства, тоже разрушает корневую систему деревьев. «С одной стороны, люди требуют убрать лед и снег с киевских улиц, с другой — сохранить деревья. Возникает ситуация, как в медицине, когда одно лечат — другое калечат. Похожая проблема существует не только в Киеве, но и во многих других городах Европы», — утверждают в «Киевзеленстрое».

Таким образом, в компании рекомендовали высаживать на главной улице деревья, устойчивые к этим условиям. «Также будем предлагать устроить автоматический полив-оросительную систему и продумать систему, при которой корни этих деревьев в дальнейшем не повреждать дорожное покрытие. Во Львове, например, высаживают деревья вдоль дорог в бетонные колодезные кольца. Тогда корни растут вглубь, не разрушая трассу и тротуары», — заключили в ведомстве.

Как сообщала «Фраза», летом 2012 года на Крещатике в течение недели были срезаны 16 каштанов.

В 2013 году в Киеве разгорелся скандал из-за закупки для Крещатика каштанов конских мясокрасных «Бриоти». В итоге высажены были обычные конские каштаны.