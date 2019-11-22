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В Киеве завтра откроется выставка к 84-летию со дня рождения Митрополита Владимира (Сабодана)

В Киеве завтра откроется выставка к 84-летию со дня рождения Митрополита Владимира (Сабодана)

В Киевской духовной академии и семинарии 23 ноября, ко дню рождения Митрополита Владимира (Сабодана), откроется выставка, на которой будут представлены личные и богослужебные вещи, и награды почившего Блаженнейшего. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, завтра на могиле Митрополита Владимира в 12.00 начнется лития.

Затем в Церковно-археологическом музее Киевской духовной академии (корпус № 63) состоится открытие выставки, посвященной 84-летию со дня рождения и 5-летию со дня смерти Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Выставку откроет управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич). На открытии будут присутствовать ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев), администрация, преподаватели, студенты и воспитанники Киевских духовных школ.

Среди экспонатов будут представлены вещи почившего Митрополита Владимира, которые он подарил музею «Православная Украина». Экспонаты будут представлены на 5 выставочных стендах.

На первом выставочном стенде — старопечатные книги, облачения, государственные награды, знаки отличия союзов и общественных организаций.

На втором выставочном стенде представляет награды, которые Митрополит Владимир в разный период получил от Предстоятелей Поместных Православных Церквей, а также фотографии встреч с Предстоятелями Поместных Церквей.

Третий стенд осветит отношения покойного Предстоятеля УПЦ с органами государственной власти Украины и представителями власти других стран. Будут представлены фотографии государственных мероприятий и встреч с деятелями Украины, и с руководителями государств, а также награды от Украинского государства и других стран.

Четвертый и пятый стенды освещают период жизни Блаженнейшего Митрополита Владимира в Украине в 1992 году и его деятельность. Также будут представлены: четки разных лет, среди которых одни из первых, которые ему подарил преподобный Кукша Одесский; полное издание произведений Митрополита Владимира, диски с проповедями, словами и наставлениями; 5 комплектов его полного архиерейского облачения и ряса; личная «Шевченкиана» Митрополита Владимира (собрание изданий произведений Тараса Шевченко из личной библиотеки).

Также в музее находится часть ризницы и личных вещей Блаженнейшего Владимира, которые он подарил музею в честь его возрождения в 2009 году, среди которых его личные вещи: дипломы магистра и Почетного члена Московской духовной академии, антиминс, письма родителям и различным адресатам, панагии, иконы и тому подобное.

Организаторы выставки: музей «Православная Украина» и Киевская духовная академия и семинария. Аккредитацию представителей СМИ на мероприятие проводит Центр информации УПЦ по тел.: 066 095 1476.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киево-Печерском заповеднике на выставке представили спасенные предметы из разрушенного Успенского собора.

Тэги: Киев, общество, Киево-Печерская Лавра, православие, выставка, Митрополит Владимир, новости православия, новости Украины

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