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Иерусалимский Патриарх предложил провести встречу Предстоятелей Церквей в Аммане

Иерусалимский Патриарх предложил провести встречу Предстоятелей Церквей в Аммане

Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил Предстоятелям Православных Церквей собраться в Аммане для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Патриарх Феофил заявил на церемонии вручения премии Фонда единства православных народов.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Патриарх Иерусалимский Феофил III пригласил Предстоятелей Православных Церквей на «братскую встречу в любви» в Иордании, чтобы «обсудить вопрос сохранения единства в евхаристическом общении».

Патриарх выразил «глубокую обеспокоенность нынешними трудностями, омрачающими жизнь Церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за наших печальных разделений».

«Мы окажем гостеприимство освященному собранию в столице Иорданского Хашимитского Королевства, хорошо зная, какую роль играет Его Величество Король Абдалла II как хранитель христианских и мусульманских святых мест во Святой Земле, и какие усилия предпринимает Иорданское Хашимитское Королевство для обеспечения такого положения, при котором Иордания останется страной, где христиане беспрепятственно совершают свои молитвы и где рады всем», — заявил Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви.

Как сообщалось, вчера Патриарх Иерусалимский Феофил III получил из рук Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла ежегодную международную общественную премию за укрепление единства православных народов.

*** Иордания — каноническая территория Иерусалимского Патриархата с множеством христианских святынь.

Иерусалимский Патриархат не признал создание ПЦУ и допускает к служению у гроба Господня и других святынь священнослужителей и архиереев лишь Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Ранее «Фраза» сообщала, что Патриарх Феофил получил из рук Патриарха Кирилла премию за укрепление единства православных народов.

Тэги: общество, православие, новости православия, Патриарх Феофил

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