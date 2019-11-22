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Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ остановит 75% шахт и большинство блоков АЭС, – Федерация работодателей ТЭК

Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ остановит 75% шахт и большинство блоков АЭС, – Федерация работодателей ТЭК

Сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из РФ грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков. Как сообщает Gazeta.ua, об этом говорится в обращении «Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины» к президенту, премьеру, секретаря СНБО и главы НКРЕКП.

«В течение октября-ноября 2019 объемы импортируемой из Российской Федерации и Республики Беларусь электроэнергии составили более 3,3 млрд. КВтч, что уже привело к вынужденной остановке некоторых украинских энергоблоков ТЭС. При условии сохранения таких тенденций, будут остановлены 75% угледобывающих предприятий Украины и большинство атомных блоков », - отмечается в обращении.

Авторы обращения также сообщают, что с начала года, остатки энергетического угля на складах обогатительных фабрик и государственных шахт выросли почти в три раза и на сегодня составляют 206 000 тонн, а теплоэлектростанции отказываются закупать украинский уголь. Кроме того, спровоцированное ростом импорта российского тока падение цен на рынке «на сутки вперед» делает производство электроэнергии на ТЭЦ и ТЭС убыточным.

«За счет открытия импорта электроэнергии, цена на рынке» на сутки вперед «в отдельные дни падает ниже одной грн / кВтч, что в рыночных цен на уголь и природный газ делает производство электроэнергии на ТЭЦ и ТЭС убыточным», — отмечается в обращении.

Федерация работодателей ТЭК призвала представителей власти прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси, отметив, что в противном случае произойдет существенное сокращение сбыта отечественной электроэнергии, остановка работы угледобывающих предприятий и увольнения более 100 000 горняков и энергетиков.

Как напоминает издание, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи». За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч / сут.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября во время встречи с журналистами утверждал, что не знает о том, что принятые изменения в законодательство, известные как «правка Геруса», позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, убивает отечественную энергетику и грозит сорвать интеграцию в европейскую энергосистему. Он также отметил, что объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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