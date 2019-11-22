Ученые выяснили, почему люди становятся алкоголиками

Ученые из Института биологических исследований Солка в США объяснили, как люди становятся алкоголиками. Как выяснили журналисты «Фразы», они поделились результатами своих исследований.

Их цитирует издание Science.

Оказалось, что за алкогольную зависимость отвечает определенная мозговая цепь.

В публикации говорится, что ученые провели опыты на грызунах. Сообщается, что с помощью теста среди мышей нашли тех, у кого «возникала сильная тяга к спиртному даже тогда, когда его потребление вызывало негативные эмоции, такие как горький вкус».

Применив «метод микроэндоскопической визуализации кальция» и отследив, «какие области и клетки мозга активируются до, во время и после употребления алкоголя», была составлена карта «нейронной активности». На ней были определены две области, «участвующие в контроле поведения животных, пристрастных к алкоголю».

Ученые говорят: «Главную роль в запуске психогенного механизма компульсивного питья играет нейронная цепь от медиального отдела префронтальной коры (mPFC) до околоводопроводного серого вещества (dPAG)».

Как писала «Фраза», диетологи рассказали, какие продукты «никогда нельзя есть».