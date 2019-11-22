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Врачи назвали поразительно простой и вкусный способ укрепить сердце

Врачи назвали поразительно простой и вкусный способ укрепить сердце

Американские врачи из Комитета по ответственной медицине назвали очень простой способ укрепить сердце. Как выяснили журналисты «Фразы», по их словам, укрепить сердечнососудистую систему поможет включение в рацион питания бобовых.

Об этом пишет издание MedicalXpress.

Медики заявляют, что нужно есть горох, чечевицу и бобы. Их увеличение в рационе всего на десять процентов намного снижает риск инфарктов и инсультов.

Ученые поясняют, что бобовые содержится большое количество клетчатки, белка и других микроэлементов, так полезных для сердца. Важным фактором является и то, что они, по словам врачей, «содержат мало жиров, имеют низкий гликемический индекс и не содержат холестерина».

Отмечается также, что бобовые помогают снизить кровяное давление.

Как писала «Фраза», врачи выяснили, что собаки помогают «укрепить» сердце.

Ранее ученые поведали о невероятной пользе известного супа.

Тэги: ученые, здоровье, мир, питание, бобовые

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