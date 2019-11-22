Синоптики поведали, какие сюрпризы готовит погода украинцам в последнюю неделю ноября

Зима в Украине продолжает наступать. Как выяснили журналисты «Фразы», ночные морозы в последнюю неделю ноября по стране будут крепчать.
Такой прогноз дали в Гидрометцентре.
Синоптики говорят, что в первой половине следующей недели, 25-27 ноября, по Украине ожидается преимущественно сухая погода.
Дожди возможны лишь на Закарпатье.
Ночью температура воздуха будет падать до минус 3-6 градусов. Днем в среднем будет плюс 1-6. Чуть теплее может быть в Крыму и на юго-востоке Украины.
В Киеве должно быть сухо. Днем обещают до 3 градусов тепла, а ночью ожидается до 5 градусов мороза.
Как писала «Фраза»,синоптики предупредили украинцев, что грядущие выходные будут морозными.