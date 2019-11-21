Ученые развенчали миф о пользе витамина D и добавок с омега-3

Ученые-медики установили, что популярные во всем мире витамин D и добавки с омега-3 не только не снижают воспаление в организме, но даже могут его увеличивать. Как выяснили журналисты «Фразы», исследованием занимались специалисты из Женской больницы в Бостоне и центра Брига (США).

Как передает ugpressa, медики попросили «подопытных» пациентов каждый день принимать по 2000 единиц витамина D или один грамм омега-3, или же оба вещества сразу.

Затем исследователи измеряли уровень воспаления в организме два раза с разницей в год. Итог исследования продемонстрировал, что после года употребления уровни омега-3 и витамина D в крови респондентов оказался более высоким, нежели у тех, кто не принимал такие препараты.

Тем не менее, добавки не смогли сократить степень hsCRP и IL-6 (биомаркеров воспаления), а у определенных больных пациентов медики зафиксировали увеличение их концентрации.

Как писала «Фраза», ученые рассказали, как снизить риск возрастной потери слуха.

Ранее ученые объяснили, почему у мужчин с возрастом растет живот.