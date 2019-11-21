На Харьковщине изнасиловали девочку-подростка

В среду вечером, 20 ноября, на Харьковщине произошло шокирующее происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там в городке Люботине 49-летний мужчина надругался над собственной падчерицей.

Как передает пресс-служба областной полиции, после смерти родителей 14-летняя потерпевшая проживала с отчимом, который стал ее опекуном.

Сообщается, что в тот роковой вечер горе-«папаша» заставил ребенка вступить с ним в половую связь, после чего попытался скрыться, однако в городе его «перехватили» подоспевшие правоохранители.

Увидев полицейский, злоумышленник выхватил нож и ударил себя в живот, однако его удалось спасти. В настоящее время он находится в больнице. После выздоровления его ждет суд.

Как писала «Фраза», под Днепром извращенец изнасиловал 5-летнюю дочь своих знакомых.

Ранее сообщалось, что в Киеве отморозок изнасиловал девочку. Его задержали, подростка спасают врачи.