Одесский митрополит УПЦ призвал Александрийского Патриарха одуматься и пересмотреть решение о ПЦУ

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел призвал Патриарха Александрийского и всея Африки Феодора II одуматься и пересмотреть свое решение относительно признания Православной Церкви Украины. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, Александрийский Патриарх посещал Одессу в сентябре 2018 года и заявлял о поддержке Украинской Православной Церкви.

Копию открытого письма митрополита сегодня опубликовала пресс-служба Одесской епархии.

«С глубокой скорбью и большой тревогой мы восприняли весть о том, что Вы, Ваше Блаженство, 8 ноября за Божественной Литургией в храме Архангела Михаила в Каире помянули митрополита Епифания как предстоятеля Украинской Церкви и объявили о признании этой псевдоструктуры. И это, несмотря на то, что в дни пребывания в Одессе в сентябре 2018 года Вы, как и раньше, признавали только одну каноническую Православную Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Как же Ваши слова расходятся с делом!», — отметил митрополит Агафангел.

Одесский митрополит написал, что Александрийский Патриарх стал на путь разрушения Церкви.

«Как поразительно, что Александрийский Патриарх, имея титул Судии Вселенной, „страха ради иудейска“ сдал позиции канонического Православия. Вместо того чтобы выступить в защиту церковного единства, как Судия Вселенной созвать всех Предстоятелей для поиска канонически и догматически правильного решения украинской проблемы, Вы встали на путь разрушения Церкви. Ведь Вы же, как и все греки, прекрасно понимаете, что Патриарх Варфоломей попрал священные каноны и догматы Святой Православной Церкви. Сегодня, оправдывая свои действия, он ссылается не на каноны и догматы Православной Церкви, а на мнения мирских людей, которые далеки от решения таких вопросов — юристы и публицисты», — сказал архиерей.

Митрополит Агафангел спрашивает: «Где же сильный авторитетный голос Александрийского Патриарха во время беды и скорби для всего Православия? Почему наследник древней Церкви апостола Марка, убоявшись сильных века сего, предал многомиллионный православный народ Украины? Неужели Вы так сильно боитесь прогневить Патриарха Варфоломея и не боитесь так смело пойти против Христа и Его Святой Церкви?».

Владыка Агафангел отметил, что решение о признание ПЦУ Патриарх Феодор принял под давлением.

«Ваше Блаженство, одумайтесь, что Вы делаете! Православие в опасности, раскол Православной Церкви, к огромному сожалению, становится очевидной неизбежностью и историческим фактом. Ведь Вы же прекрасно знаете, что эта афера с искусственной украинской автокефалией направлена на разрушение Православия, на дестабилизацию межправославных отношений. Вы заявили, что приняли это решение после долгих раздумий. Но ведь это же неправда! Все хорошо понимают, что это решение было поспешным, под влиянием и давлением извне. Скажите, пожалуйста, всему миру, какой канон дает право объявлять самосвятов, не имеющих священного сана, священнослужителями и предоставлять им томос и автокефалию?», — спрашивает архиерей.

Одесский митрополит УПЦ призвал Александрийского Патриарха задуматься, что принес в Украину томос.

«Томос не принес мира Украине, но, наоборот, вражда, злоба и ненависть направлены против канонической Украинской Православной Церкви со стороны представителей ПЦУ, от которой отказался [...] Филарет, ранее усердствовавший за предоставление томоса. Происходят захваты храмов, избиваются священнослужители и верующие люди Украинской Православной Церкви. Захваченные храмы стоят пустые, верующий украинский народ Божий, мнение которого Вселенским Патриархом проигнорировано, никогда не будет молиться с самосвятами, Украинская Православная Церковь никогда не пойдет на признание так называемой ПЦУ, потому что это противоречит священным канонам Святой Церкви. Единственный возможный путь для них войти в Церковь — для начала уверовать в Бога, в Евангелие и принести добрые плоды чистосердечного покаяния», — пишет митрополит.

Владыка Агафангил написал, что «к сожалению, история наглядно свидетельствует о именах Константинопольских и Александрийских патриархов, которые впадали в ереси и попирали священные каноны. Они навсегда останутся отступниками от правой веры и предателями Священного Предания. Все они были жертвами негативного влияния, которое оказывало государство на Церковь, вмешиваясь в ее вероучение и внутреннюю жизнь. И сегодня мы наблюдаем открытое вмешательство во внутренние дела Церкви, давление на иерархов, чтобы они стали послушными и лояльными в деле приспосабливания Церкви к нуждам политики глобализации».

Одесский митрополит призвал Александрийского Патриарха «не становитесь в один ряд с теми, кто осужден историей, Церковью и Богом! Ведь ещё здесь на Земле придётся дать ответ перед лицом всего мирового Православия. Это всего лишь вопрос времени. Не говоря уже о том, что каждому из нас предстоит предстать перед Судом Божиим, памятуя о том, что грех раскола не смывается мученической смертью».

Ранее «Фраза» сообщала, что Патриарх Феофил получил из рук Патриарха Кирилла премию за укрепление единства православных народов.