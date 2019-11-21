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Главные новости за 21 ноября 2019 года

Главные новости за 21 ноября 2019 года

Рейтинг мощи паспортов: Украина поднялась, но все еще уступает России. В мировом рейтинге паспортов Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index Украина немного поднялась вверх. Наша страна заняла в списке 75-е место.

Зеленский признался, что хотел бы думать о внешней политике Украины без Коломойского. Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал олигарха Игоря Коломойского, с которым его связывают, как «какого-нибудь бизнесмена». Таким образом он подчеркнул, что самостоятельно отвечает за внешнюю политику государства.

Мэра Львова всерьез заподозрили в злоупотреблении властью. Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью городскому голове Львова Андрею Садовому. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Фильм «Джокер» таки получит продолжение. Фильм «Джокер» ждет продолжение на радость своим фанатам. Режиссер картины Тодд Филлипс уже получил «добро» на сиквел от компании Warner Bros. Pictures Group.

Павел Дуров круто наехал на Марка Цукерберга. Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров обрушился с новой критикой на конкурентов из Facebook. Интернет-архитектор назвал приложение WhatsApp небезопасным.

Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний. С космическим кораблем Илона Маска Starship Mk1 произошло ЧП. Аппарат компании SpaceX развалился прямо во время испытаний в Южном Техасе.

Тэги: общество, мир, политика, Павел Дуров, Владимир Зеленский, новости Украины, Джокер

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