Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Патриарх Феофил получил из рук Патриарха Кирилла премию за укрепление единства православных народов

Патриарх Феофил получил из рук Патриарха Кирилла премию за укрепление единства православных народов

Патриарх Иерусалимский Феофил III получил из рук Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла ежегодную международную общественную премию за укрепление единства православных народов. Как выяснили журналисты «Фразы», торжественная церемония состоялась сегодня в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Вручая награду, Патриарх Кирилл отметил, что «мировая православная семья испытывает немалое давление со стороны внешних сил».

«Сохранение церковного единства является заботой каждого из нас, но особенно — Предстоятелей Поместных Православных Церквей, на которых возложена ответственность за соблюдение чистоты православной веры, за соблюдение единства Церкви, укрепление добрых отношений Православных церквей и Православный народов друг с другом», — сказал Патриарх Кирилл.

По его словам, «в непростой период, когда стихии мира сего пытаются разрушить единство святого православия, особое значение приобретает Иерусалимская Церковь, которая является общей матерью всех Церквей».

Патриарх Кирилл отметил такие качества Фелфила III, как «непоколебимую твердость и следование каноническому порядку, пастырскую мудрость и рассудительность, которые снискали ему искреннее уважение и подлинный авторитет во всем православном мире».

Ранее «Фраза» сообщала, что Иерусалимский Патриарх зовет Предстоятелей Церквей в Иорданию обсудить «украинский вопрос».

Тэги: общество, православие, премия, новости православия

Комментарии

Статьи

21.11.19 09:25

Исполнительный беспредел вытирает ноги о закон

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
21.11.19 17:11

«Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В ГБР рассказали про ход расследования 13 уголовных дел против Петра Порошенко
20.11.19 18:49

В ГБР рассказали про ход расследования 13 уголовных дел против Петра Порошенко

Автор: Коррепондент

Выбор редакции
«Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко
«Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко
«Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко
«Динамо» виновато без суда и следствия. Как всегда при Павелко
Жеребьевка для сборной Украины: есть даты, города и один соперник
Жеребьевка для сборной Украины: есть даты, города и один соперник
Лучший год сборной Украины
Лучший год сборной Украины
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленский признался, что хотел бы думать о внешней политике Украины без Коломойского

Зеленский признался, что хотел бы думать о внешней политике Украины без Коломойского
21.11.19 09:39
3427
Последние новости
21.11.19 16:54

Одесский митрополит УПЦ призвал Александрийского Патриарха одуматься и пересмотреть решение о ПЦУ
21.11.19 16:52

В Сети появились «несколько фоток российского тюнинга» на вернувшихся из плена кораблях
21.11.19 16:33

Врачи впервые в истории «заморозили» человека
21.11.19 16:28

Патриарх Феофил получил из рук Патриарха Кирилла премию за укрепление единства православных народов
21.11.19 15:58

Стало известно, как, по мнению Трампа, правильно пишется фамилия Зеленского
21.11.19 15:43

Иерусалимский Патриарх зовет Предстоятелей Церквей в Иорданию обсудить «украинский вопрос»
21.11.19 15:02

Фильм «Джокер» таки получит продолжение
Фото и Видео
В Сети появились «несколько фоток российского тюнинга» на вернувшихся из плена кораблях
В Сети появились «несколько фоток российского тюнинга» на вернувшихся из плена кораблях
В Сети появились «несколько фоток российского тюнинга» на вернувшихся из плена кораблях
В Сети появились «несколько фоток российского тюнинга» на вернувшихся из плена кораблях
Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний
Космический корабль Илона Маска развалился во время испытаний
Мэра Львова всерьез заподозрили в злоупотреблении властью
Мэра Львова всерьез заподозрили в злоупотреблении властью
В Черновцах полицейские догнали паренька, который пробежался по их машине
В Черновцах полицейские догнали паренька, который пробежался по их машине
ДТП в Киеве: женщина погибла, пытаясь перебежать дорогу на красный свет
ДТП в Киеве: женщина погибла, пытаясь перебежать дорогу на красный свет
В Австрии решили судьбу дома Адольфа Гитлера
В Австрии решили судьбу дома Адольфа Гитлера
На марсианских фотографиях нашли насекомых
На марсианских фотографиях нашли насекомых
Православный боксер Усик смутил своих сторонников сатанинской раскраской
Православный боксер Усик смутил своих сторонников сатанинской раскраской
Путин сделал Зеленскому пикантный комплимент
Путин сделал Зеленскому пикантный комплимент
Семь Православных Церквей в Москве приняли участие в торжествах в честь 73-летия Патриарха Кирилла
Семь Православных Церквей в Москве приняли участие в торжествах в честь 73-летия Патриарха Кирилла
fraza.ua
Новости блогосферы
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.