Стало известно, как, по мнению Трампа, правильно пишется фамилия Зеленского

Президент США Дональд Трамп в своих записях пишет фамилию президента Украины с ошибками. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующую фотографию опубликовало крупное американское фотоагентство Getty Images News на своей странице в Twitter.

«Президент Дональд Трамп пользуется записями во время общения со СМИ перед отъездом из Белого дома в Техас», — пишет агентство, указав автора снимка.

На прилагаемом фото большими буквами написано: «Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я не хочу „услуги за услугу“. Сказать Зеленскому правильно поступать. Это последнее слово президента США». При этом фамилия президента Украины написана как Zellinsky, в то время как на английском имя Владимира Зеленского обычно пишется иначе.

Отметим, что написание фамилии украинского лидера представляет проблему для англоязычных журналистов и обозревателей с первого дня его президентства. Среди возможных вариантов: Zelensky, Zelenskyi, Zelenskiy и даже Zelenskyy. Последний, как утверждал в июне научный сотрудник Atlantic Council и издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон, предпочитает использовать администрация президента США. При этом эксперт посетовал на то, что ни окружение главы Украинского государства, ни он сам своевременно не позаботились о том, чтобы стандартизировать написание его имени.

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Как сообщала «Фраза», 25 сентября 2019 года в Нью-Йорке на полях саммита ООН произошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Незадолго до этого американские СМИ сообщили о разговоре, который состоялся 25 июля между президентами Украины и США. Как утверждается, в ходе беседы Трамп якобы потребовал от Зеленского провести расследование против компании Burisma, одним из руководителей которой является сын главного конкурента Трампа на выборах ‒ Джо Байдена.

23 сентября 2019 года председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, комментируя требования американского руководства расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, заявил, что президенту США может грозить импичмент, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского.

24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента США.