Иерусалимский Патриарх зовет Предстоятелей Церквей в Иорданию обсудить «украинский вопрос»

Предстоятель Иерусалимской Церкви призвал Поместные Церкви приложить все усилия для защиты единства Православия. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Об этом написал он в своем Телеграм-канале.

«Патриарх Феофил сейчас в речи на вручении ему в Храме Христа Спасителя премии Международного фонда единства православных народов сказал, что глубоко обеспокоен трудностями, омрачающими жизнь Церкви, и угрозами, нависшими над нами из-за наших печальных разделений», — сообщил Владимир Легойда.

Спикер РПЦ отметил, что Патриарх Феофил пригласил Предстоятелей Православных Церквей на встречу в Иордании, чтобы обсудить вопрос сохранения единства Поместных Церквей в евхаристическом общении.

Владимир Легойда подчеркнул, что данная встреча вызвана событиями, связанными с предоставлением автокефалии ПЦУ.

Как ранее сообщалось в СМИ, Иерусалимский Патриарх неоднократно высказывался в поддержку Украинской Православной Церкви и не допускает к служению у святынь Иерусалима представителей Православной Церкви Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что Иерусалимский Патриарх заявил, что останется союзником РПЦ в «украинском вопросе».