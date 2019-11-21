Грету Тунберг заподозрили в путешествиях во времени

Пользователи соцсетей нашли старую фотографию, на которой можно увидеть лицо девушки, удивительно похожей на известную экоактивистку Грету Тунберг. Как выяснили журналисты «Фразы», этот снимок датируется 1898 годом.

Как сообщает The Sun, он был взят из архивов Вашингтонского университета. На нем запечатлены трое детей, работающие на золотом руднике в Канаде. Девочка на переднем плане напомнила многим Тунберг из-за схожего с активисткой выражения лица и похожей прически.

По данным New York Post, на сходство изображений обратил внимание писатель и журналист Джек Стрэндж на своей странице в Twitter. «Итак, „Грета Тунберг“ на фотографии 120-летней давности, и это моя новая любимая конспирологическая теория. Грета — путешественница во времени из будущего, и она здесь, чтобы спасти нас», — подписал он снимок.

Другие пользователи принялись массово репостить это сообщение, подтверждая удивительное сходство лиц и пошучивая о том, «сколько еще путешествий во времени должна совершить Грета Тунберг, чтобы предупредить человечество, прежде чем мы прислушаемся к ее словам и поступим верно — во имя человечества и планеты?».

Грета Тунберг ворвалась в мир эко-активизма в прошлом году со своим движением «Пятницы для будущего» («Школьная забастовка за климат»). Она призывала школьников пропускать школу по пятницам, чтобы требовать от политиков и чиновников реальных действий по изменению климата.

Как сообщала «Фраза», 24 сентября 2019 года шестнадцатилетняя шведская школьница выступила с яростной речью на первом саммите ООН по изменению климата в Нью-Йорке.

Впоследствии она обменялась в соцсетях колкостями с президентами СМИ Дональдом Трампом и РФ Владимиром Путиным.

25 октября 2019 года британские энтомологи назвали в честь Греты новый вид насекомых Nelloptodes gretae.