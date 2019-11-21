Иерусалимский Патриарх заявил, что останется союзником РПЦ в «украинском вопросе»

Иерусалимский Патриарх Феофил III заявил о поддержке Русской Православной Церкви в «украинском вопросе». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сказал сегодня после литургии, которую он совершил в храме Христа Спасителя вместе с Патриархом Кириллом.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Церковь сейчас переживает время гонений. Однако, как сказал Иоанн Златоуст, Церковь плывет по бурному житейскому морю, но не погружается в него. Иерусалимская Церковь всегда помогала [...] Русской Православной Церкви. У нас есть Святой Гроб, который освящен кровью Христовой, и эта святыня является гарантией нашего православного единства», — сказал Патриарх Феофил.

Иерусалимский Патриарх прибыл в Москву как лауреат премии Фонда единства православных народов, которая будет ему вручена сегодня днем. Сегодняшняя литургия была совершена Патриархами в честь празднования Собора архистратига Михаила — небесного предводителя ангелов.

По словам Патриарха Феофила, сегодняшний праздник «напоминает нам о единстве Церкви», и совместным причастием предстоятели двух Церквей «смогли засвидетельствовать самым ярким образом единство православия» во Христе.

«Хочу вас заверить, что святая Иерусалимская Церковь, которая является матерью всех Церквей, молится и на Святом Гробе Господнем, и на Голгофе, делая все, чтобы воцарились любовь и правда Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа», — сказал Патриарх Феофил.

В настоящий момент Иерусалимский Патриарх является одним из главных союзников Московского патриархата в «украинском вопросе». Патриарх Феофил III отказывается признавать ПЦУ. Он неоднократно высказывался в поддержку УПЦ во главе с Митрополитом Онуфрием. Кроме того, сообщалось, что Патриарх Феофил не допускает до святынь Иерусалима представителей ПЦУ.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня Иерусалимскому Патриарху вручат премию Фонда единства православных народов.